Московский джазовый оркестр под руководством известного саксофониста Игоря Бутмана начинает гастрольный тур по США и Канаде, передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию коллектива.

По данным агентства, оркестр примет участие в фестивале Xerox Rochester International Jazz Festival в Рочестере, а затем выступит на крупнейших джазовых фестивалях в Торонто, Оттаву, Саскатун и Эдмонтон.

«В прошлом году в Торонто состоялись два выступления Московского джазового оркестра, и они настолько впечатлили организаторов, что в этом году нас пригласили на целую серию концертов», - отметил Бутман.