При взрывах на рынке на северо-западе Пакистана количество жертв возросло до 57 человек. Кроме того, более 300 человек получили ранения.

Ранее сообщалось лишь о 37 погибших.

Напомним, взрывы прогремели в пятницу в торговом районе города пакистанского города Парачинар. В это время местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.

В тот же день рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.