Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменении категории земельных участков для музея-заповедника «Кижи» в Карелии.

«Подписанным распоряжением земельные участки, расположенные в Медвежьегорском районе Республики Карелия, (...) переводятся в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства.

Ранее руководство музея-заповедника «Кижи» обратилось с ходатайством о переводе своих земель в категорию особо охраняемых земельных участков.