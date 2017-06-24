В Зеленограде мужчина устроил пожар в своей квартире, в результате произошедшего погибли две женщины. За жизнь самого поджигателя борются медики.

По предварительным данным, пожар устроил мужчина, который облил себя и двух женщин бензином из канистры.

По данным телеканала РЕН ТВ, площадь пожара в подмосковном Зеленограде составила 10 квадратных метров. Устроитель поджога был госпитализирован с сильными ожогами.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия.