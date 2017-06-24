На ВДНХ в историческом парке «Россия - моя история» с 24 июня по выходным начнутся бесплатные кинопоказы. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

В атриуме павильона N57 на ВДНХ посетителей ждут любимые советские фильмы, документальное кино и картины лучших отечественных режиссеров. «Зрители смогут свободно посетить открытые показы, на закрытые требуется предварительная регистрация», — цитирует агентство «Интерфакс» пресс-службу ВДНХ.

24 июня с 13:00 на выставке пройдут кинопоказы Русского географического общества. Посетители ВДНХ увидят фильмы «Капитан тайги Владимир Арсеньев», «Новосибирские острова», «Звезда».