Руководство Госдепартамента США сообщило о намерении устранить должность специального представителя по Афганистану и Пакистану, передает американское издание The Wall Street Journal.

По данным источников гаезты, изменения могут быть внесены в течение суток, а в будущем допускается учреждение нового поста, но с несколько меньшими полномочиями.

До последнего времени исполняющим обязанности спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану был Лорел Миллер. Главное его задачей являлась «координацию в правительстве с целью выполнения стратегических задач США в регионе, а также взаимодействие с НАТО» и другими союзниками.