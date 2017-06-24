Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что его страна надеется, что наблюдатели, участвующие в переговорах по Сирии в Астане, уделят должное внимание созданию зон деэскалации.

Абдрахманов также подчеркнул, что «пришло время настоящих действий для того, чтобы создать зоны деэскалации в Сирии».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», глава казахстанского МИД также выразил надежду, что наблюдатели, и в том числе США, уделят должное внимание этому достижению в рамках астанинского процесса, так как единственный путь к разрешению кризиса — создание четыре зон деэскалации.

Агентство отмечает, что пятый раунд переговоров пройдет в Астане 4-5 июля.