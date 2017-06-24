Владимир Путин поручил проверить использование бюджетных денег, которые были выделены на ликвидацию последствий пожаров в Забайкалье и паводка в Ставропольском крае.

Провести ревизию средств должны Генеральная прокуратура и Счетная палата. Они предоставят результаты своей работы к 15 июля, информирует «Федеральное агентство новостей».

В тексте поручения, опубликованном на официальном сайте Кремля, говорится, что будет проверено, как оказывалась социальная помощь и финансовая поддержка гражданам во время стихийного бедствия.

Напомним, на «прямую линию» с Путиным, которая состоялась 15 июня, обратилась жительница пострадавшего во время пожаров села Шивия. Поводом для проверки явилась ее жалоба: вот уже два года женщина не может получить жилье взамен сгоревшего.