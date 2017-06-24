Защита бывшего генерального продюсера компании «Седьмая студия» Алексея Малобродского обжаловала его арест. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление суда от 21 июня об избрании в отношении обвиняемого Малобродского меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит «Интерфакс» слова Пылиной.

По словам представителя суда, точная дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде суде пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Малобродского по делу о хищении госсредств.