Обжалован арест экс-генпродюсера «Седьмой студии» Малобродского
Защита бывшего генерального продюсера компании «Седьмая студия» Алексея Малобродского обжаловала его арест. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление суда от 21 июня об избрании в отношении обвиняемого Малобродского меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит «Интерфакс» слова Пылиной.
По словам представителя суда, точная дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде суде пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Малобродского по делу о хищении госсредств.