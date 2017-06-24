Раненный в результате стрельбы в городе Александрия (штат Виргиния) 14 июня сенатор Стив Скализ покинул реанимацию и продолжает оставаться в больнице для последующей реанимации, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение медцентра MedStar.

«Состояние конгрессмена Стива Скализа продолжает улучшаться, что позволило ему покинуть отделение интенсивной терапии в четверг», — говорится в сообщении.

По информации медцентра, врачи оценивают состояние конгрессмена как удовлетворительное, Скализу предстоит «продолжительный период заживления и восстановления».

Недалеко от Вашингтона 14 июня злоумышленник открыл стрельбу по группе сенаторов и их помощников, которые проводили тренировку перед традиционным бейсбольным матчем. В результате стрельбы четыре человека получили ранения, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Скализ и двое полицейских. Нападавший скончался в больнице от полученных в ходе перестрелки ранений.