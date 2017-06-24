В мексиканском городе Мерида штата Юкатан произошла трагедия: мужчина лишил жизни свою бывшую сожительницу на глазах у посетителей торгового центра.

Согласно данным полиции, мексиканец перерезал горло женщине вблизи от входа в супермаркет торгового центра Plaza Fiesta.

Незадолго до преступления бывшие возлюбленные поссорилась из-за размера суммы алиментов: после расставания дети пары остались с матерью.

Кроме того, как сообщают мексиканские СМИ, женщина призналась бывшему бойфренду, что у нее появился другой.

Отвергнутый мексиканец пришел в ярость, выхватил нож и перерезал женщине горло на глазах у посетителей торгового центра. Совершив преступление, убийца бросился бежать, однако был задержан охраной торгового центра и передан в руки властей.