Музыкальная пьеса Аль Капоне уйдет с молотка в США
В американском Кембридже состоится аукцион «Гангстеры, преступники и хранители закона». В качестве одного из лотов на торги выставлена музыкальная пьеса знаменитого американского гангстера Аль Капоне «Юмореска».
По данным RT, также с молотка организаторы торгов намерены продать письмо, написанное Джоном Готти и украшения, принадлежавшие грабителям Бонни и Клайду.
Аль Капоне написал «Юмореску» в 1930-х годах, когда легендарный мафиози отбывал наказание в Алькатрасе,