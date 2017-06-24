В американском Кембридже состоится аукцион «Гангстеры, преступники и хранители закона». В качестве одного из лотов на торги выставлена музыкальная пьеса знаменитого американского гангстера Аль Капоне «Юмореска».

По данным RT, также с молотка организаторы торгов намерены продать письмо, написанное Джоном Готти и украшения, принадлежавшие грабителям Бонни и Клайду.

Аль Капоне написал «Юмореску» в 1930-х годах, когда легендарный мафиози отбывал наказание в Алькатрасе,