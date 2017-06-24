Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов заявил о том, что в тушении пожара, который начался утром 23 июня на территории нефтебазы в Шымкенте на юге страны, были задействованы более 300 человек.

«Всего к месту пожара были привлечены 36 единиц техники, два пожарных поезда и 360 человек личного состава государственной и негосударственных противопожарных служб, а также служб взаимодействия», — приводит «РИА Новости» слова Иманкулова, который также добавил, что общая площадь возгорания составила 190 кв. м.

Пожар, в результате которого погиб один человек, был потушен в 6.40 по местному времени (3.40 мск) 24 июня 2017 года.