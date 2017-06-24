МИД Катара выступил с критикой теракта, предотвращенного в Мекке
Внешнеполитическое ведомство Катара расценило предотвращенную в Мекке попытку теракта у главной святыни всех мусульман мира — Заповедной мечети как издевательство над чувствами миллионов мусульман.
Саудовские службы безопасности в пятницу вечером ликвидировали террориста, который готовил нападение на мечеть.
Предполагаемый террорист был блокирован в жилом здании и после перестрелки с силовиками подорвал его. Пострадали шесть иностранцев и пять правоохранителей.
Были задержаны пять человек. МВД Саудовской Аравии заявило, что подготовкой теракта в Мекке занимались за рубежом, а его целью была дестабилизация безопасности и стабильности в стране.