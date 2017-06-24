Спасатели достали первых двух выживших из-под завалов в деревне Синьмо рядом с городом Деси в юго-западной провинции Сычуань после сошедшего на местность оползня, сообщили китайские СМИ.

На месте происшествия продолжают работу экскаваторы и несколько сотен спасателей. Работа по разбору завалов осложняется сильным ливнем. Местные власти блокировали движение по прилегающим к этому району трассам, чтобы обеспечить быструю доставку пострадавших в больницы.

Секретарь комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Сычуань Ван Дунмин создал оперативный штаб, который оценивает последствия стихийного бедствия. Кроме этого, проблемы, связанные со спасением людей, решает экспертная группа правительства.

Оползень на деревню Синьмо сошел в 6.00 по местному времени (1.00 мск). Под завалами оказались 40 домовых хозяйств, по оценке властей, число пострадавших достигает 200 человек.