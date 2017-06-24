Дочь 45-го президента США Дональда Трампа Иванка Трамп даст показания в суде в связи с обвинениями о нарушении ее компанией Hettie авторских прав итальянского производителя обуви. Соответствующее постановление вынес в пятницу суд Манхэттена в Нью-Йорке.

По материалам суда судья Кэтрин Форест дала Иванке Трамп срок до октября 2017 года на то, чтобы лично объяснить ситуацию. Сделать это помощница американского лидера может не только в Нью-Йорке, но и в Вашингтоне.

Дочь Дональда Трампа обвинили в плагиате еще в июне 2016 года. Тогда с обличительной речью выступил итальянский производитель обуви Aquazzura, представители бренда утверждают, что Иванка позаимствовала дизайн одной из популярных моделей босоножек от Aquazzura на 10-сантиметровом каблуке за более чем $780. Иванка Трамп якобы выпустила практически точно такую же пару обуви под собственной маркой Hettie по цене около $150 за пару.