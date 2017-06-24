Известный египетский город-курорт Шарм-эш-Шейх получил $10 млн на развитие из бюджета страны. Такое распоряжение сделал министр туризма Египта Яхья Рашед.

«Министр провел совещание с инвесторами провинции Южный Синай и Шарм-эш-Шейха, где обсуждались проблемы развития туризма и в особенности активизация туристического потока в Шарм-эш-Шейх. Министр дал распоряжение главе госкомитета по развитию туризма Хишаму ад-Демейри о выделении $10 млн на кампанию по привлечению туристов в город», — сообщает «РИА Новости».

Шарм-эш-Шейх сильнее всего пострадал после отмены авиасообщения Египта с Россией и Великобританией в 2015 году. По этой причине минтуризма делает ставку на развитие курорта, поручив властям города продумать рекламную кампанию и составить список стран, на которые она будет рассчитана.