Прямую трансляцию шоу-концерта «Выпускной-2017» в популярной социальной сети «ВКонтакте» посмотрели свыше 3 млн пользователей. В ходе концерта выпускников российских школ поздравили Сергей Лазарев, Егор Крид, Виктория Дайнеко, Дмитрий Маликов и другие артисты, а ведущими онлайн-эфира стали Екатерина Варнава и Александр Гудков.

В формате телемоста прошло включение трансляций концерта группы IOWA, который прошел в гимназии имени Подольских курсантов в Климовске, выигравшей специальный конкурс «Выпускного-2017».

Помимо этого, в сообществе проекта в соцсети было опубликовано обращение президента РФ Владимира Путина к выпускникам, которое набрало более 1 млн просмотров.