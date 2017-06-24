Белый полицейский в городе Сент-Луис (штат Миссури) выстрелил в темнокожего коллегу, так как подумал, что перед ним преступник.

Полицейское управление города сообщило, что инцидент произошел в ночь на 21 июня. Трое мужчин пытались угнать автомобиль, но вынуждены были спасаться бегством от полицейских. К месту событий подоспел еще один полицейский, который в это время был не на службе, но имел при себе служебный пистолет, сообщает Associated Press.

Однако один из участвовавших в перестрелке полицейских принял темнокожего коллегу за одного из угонщиков и выстрелил ему в руку. Раненого госпитализировали, но уже выписали из больницы. В отношении семерых полицейских начата проверка в связи с этим инцидентом, их отстранили от службы. Имена стражей порядка не разглашаются, однако известно, что один из них находится на службе уже 11 лет, другой — 8 лет.

Отметим, что в США неоднократно происходили трагедии, связанные с убийством полицейскими безоружных темнокожих граждан. Серия подобных инцидентов привела к массовым акциям протеста.