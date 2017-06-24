Большинство граждан США считают расследование о приписываемых России кибератаках дискредитирующими Вашингтон и хотят, чтобы власти страны вернулись к рассмотрению тем здравоохранения, борьбы с терроризмом, национальной безопасности и экономики страны, свидетельствует опрос Harvard-Harris.

Из результатов опроса следует, что 64% американцев полагают, что расследование связей Трампа с РФ дискредитирует страну. 44% уверены, что конгресс должен продолжать курс на это расследование. При этом 54% считают, что власти должны вернуться к темам здравоохранения, безопасности и экономики, сообщает RNS.

Сразу 73% заявили о беспокойстве тем, что конгресс переключился с внутренних тем на внешнюю политику. В то же время 58% избирателей обеспокоены расследованием о связях Трампа с правительством РФ.

«Несмотря на то, что избиратели живо интересуются возможностью российского вмешательства в выборы, они обеспокоены, что расследование станет отвлекающим фактором для президента и конгресса, который будет вредить, а не помогать стране», — сказал содиректор Harvard-Harris Марк Пенн.

В опросе приняли участие 2237 зарегистрированных избирателей в период с 19 по 21 июня.