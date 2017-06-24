Власти Иордании не будут направлять свои подразделения в Сирию для участия в военной кампании. Представитель руководства страны отметил, что Иордания считает политическое урегулирование ситуации в стране единственно возможным и поддерживает принцип сохранения территориальной целостности Сирии.

«Иордания не будет направлять свои войска на сирийскую территорию. Любые другие разговоры на эту тему не соответствуют позиции Иордании, которую она заняла с самого начала сирийского кризиса», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иорданские СМИ.

Ранее сообщалось, что командование российских войск в Сирии и руководство провинции Латакия заключили соглашение о прекращении огня.