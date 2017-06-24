В Сирии подписано соглашение о прекращении огня между группой российских войск и администрацией провинции Латакии. Это первый договор такого уровня, ранее соглашения подписывались лишь с отдельными населенными пунктами.​

Представитель российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов сообщил, что военные провели в Латакии раздачу гуманитарной помощи.

«Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай», — приводит его слова «РИА Новости».

Во время раздачи десятилетняя девочка потеряла сознание от голода. Российские врачи оказали ей помощь, отметил Воронцов.