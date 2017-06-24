Военные Южной Кореи заявили еще об одном случае побега солдата КНДР в свою страну, пишет агентство Ренхап. Это уже второй подобный случай за последние 10 дней.

Военнослужащий пересек демаркационную линию в пятницу, около 21:30 (15:30 мск), сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Сейчас южнокорейские военные изучают, как солдат мог сбежать и почему он это сделал. В сообщении отмечается, во время побега военнослужащего, перестрелки меду Югом и Севером не было.

13 июня таким же способом на сторону Южной Кореи перебежал еще один солдат.

18 июня гражданин Северной Кореи переплыл реку Ханган в северной ее части. Чтобы не утонуть, мужчина привязал к плечам куски пенопласта, отмечает Ренхап.