Получивший огнестрельное ранение американский сенатор Стив Скализ отпущен врачами из отделения интенсивной терапии. Однако политик пока остается в больнице для прохождения реабилитации.

«Состояние конгрессмена Стива Скализа продолжает улучшаться, что позволило ему покинуть отделение интенсивной терапии в четверг», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на медицинский центр MedStar.

Стив Скализ был ранен 14 июня в городе Александрия близ Вашингтона, когда мужчина открыл огонь из винтовки во время спортивной тренировки членов Конгресса. Пуля прошла через бедро, раздробив кость и задев внутренние органы. Преступник был застрелен полицией.