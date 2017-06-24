Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц считает, что в связи с ослаблением демократических устоев в США, Турции и России Европа должна «обновляться и укрепляться».

Европа должна меняться «не только на словах, но и в области конкретной политики», рассказал Шульц газете Passauer Neue Presse.

7–8 июля в Германии пройдет саммит «большой двадцатки».

В связи с этим Шульц отметил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп ведут себя как «авторитарные правители».

Шульц, который ранее также являлся президентом Европарламента, претендует на пост главы правительства Германии в сентябре 2017 года.