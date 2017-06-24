В субботу, 24 июня, российская сборная сыграет с Мексикой в отборочном матче Кубка конфедераций. Поединок, который состоится на стадионе «Казань Арена», определит судьбу подопечных Станислава Черчесова.

Победу в грядущем матче болельщики ждут не только как важный этап турнира, но и как знаковое событие для репутации команды, подмоченной провалами прошлых лет.

Главное отличие игры нынешней сборной это рискованные эксперименты Станислава Черчесова, отмечает «Газета.Ru».

Матч Россия–Мексика начнется в 18.00 по московскому времени. Одновременно на стадионе «Санкт- Петербург» состоится поединок Португалии и Новой Зеландии. На данный момент в группе А по четыре очка имеют Мексика и Португалия, три очка у России, а Новая Зеландия уже лишилась шансов на выход в полуфинал, не заработав ни одного очка.

Для выхода из группы российской сборной нужна победа над мексиканцами или ничья при условии поражения португальцев в матче с Новой Зеландией

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