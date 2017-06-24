Администрация США рассматривает возможность проведения в Вашингтоне саммита лидеров арабских стран для урегулирования ситуации вокруг Катара и интенсификации борьбы с экстремизмом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, Белый дом видит возможность повторения исторического саммита лидеров Египта и Израиля, известного как Кэмп-Дэвидские соглашения. Тогда в 1978 году на встрече в Кэмп-Дэвиде (США) было заключено предварительное соглашение, а в 1979 году в Вашингтоне подписан договор о мире между Израилем и Египтом.

По данным Fox News, в настоящее время администрация видит несколько вариантов урегулирования спора между арабскими странами, в том числе широкий саммит по модели Кэмп-Дэвидских соглашений в 1978 году.

По данным источника, основные игроки, которых Вашингтон хотел бы видеть за столом переговоров — лидеры Египта, Саудовской Аравии и пяти других стран, прервавших отношения с Катаром.

Конкретный формат и сроки проведения этой встречи пока не известны.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром. Эмират обвинили в поддержке террористических организаций и вмешательстве во внутренние дела арабских стран. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания.

Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Власти Катара обвинения в свой адрес считают беспочвенными и отвергают их.