Вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о необходимости выделения в приоритетном порядке средств для инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре.

Трутнев заявил о том, что мероприятия плана президента России Владимира Путина о приведении города в порядок должны быть осуществлены в полном объеме и в срок. Полпред сообщил в ходе совещания по реализации плана с профильными министерствами и ведомствами, что сейчас уже завершено строительство комплекса водоочистки для обеспечения города чистой водой, кроме этого, проводится реконструкция инженерной школы, драмтеатра, автомобильной дороги Хабаровск–Комсомольск.

«В городе нужно создать необходимую культурную, спортивную среду, социальную инфраструктуру, чтобы людям комфортно было жить, работать и производить замечательные самолеты, которые они производить умеют», — сказал Трутнев.

Как рассказал замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, реконструкция драмтеатра завершится в этом году и с опережением графика началось создание станции скорой помощи на 252 вызова в сутки. По его словам, в 2017 году запланирована реализация 22 проектов, по предложению Минвостокразвития, 1,3 млрд рублей из федерального бюджета предусмотрены для строительства инженерной школы, больничного комплекса для детей и реконструкции набережной города.