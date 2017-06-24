Максимальный уровень угрозы объявили в девяти итальянских городах в связи с установившейся жарой и засухой.

Ожидается, что на выходных температура поднимется до 40 градусов. В субботу под угрозой высоких температур будут Болонья, Больцано, Брешия, Перуджа и Турин. В воскресенье метеоугроза затронет Анкону, Кампобассо, Флоренцию, Пескару и ту же Перуджу.

Пришедший на Апеннины африканский антициклон Харон, вероятно, поставит исторический температурный рекорд, став самым жарким в первые 150 лет наблюдений.