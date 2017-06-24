Власти Саудовской Аравии заявили, что провалившийся теракт в Мекке готовился за границей. По мнению министерства внутренних дел королевства, целью организаторов была дестабилизация ситуации в стране.

«Террористическая сеть, планы которой были сорваны, нарушила всякую святость, покусившись на Заповедную мечеть… Они исполняли планы, управляемые из-за рубежа и нацеленные на то, чтобы нарушить безопасность и стабильность страны», — приводит текст заявления МВД «РИА Новости».

Теракт в мечети Аль-Харам, где находится Кааба — главная святыня мусульман — был предотвращен в пятницу. Исполнитель был заблокирован в жилом доме в квартале Аджйад. После перестрелки он взорвал себя, в результате пострадали 11 человек.

После попытки теракта полиция задержала пятерых подозреваемых в причастности к подготовке теракта.