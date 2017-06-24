Группа неизвестных, предположительно, сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, попыталась прорваться в здание парламента страны в Каракасе.

От их действий пострадали несколько сотрудников находящейся под контролем оппозиции Национальной ассамблеи (НА), сообщается на странице парламента в Twitter.

Тем временем участники акций протеста в ходе манифестаций в Каракасе сожгли три грузовых автомобиля, в том числе цистерну.

Массовые протесты продолжаются в Венесуэле с середины апреля, когда верховный суд решил серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.