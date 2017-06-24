Давид Хосе Вальенилья, убитый в четверг сержантом во время акции протеста, оказался сыном бывшего начальника нынешнего президента страны Николаса Мадуро, передает Associated Press.

Отец Вальенильи курировал работу Мадуро больше 20 лет назад, когда будущий президент работал водителем автобуса, отмечает агентство.

Отец погибшего обратился к главе государства и напомнил, что Николас Мадуро был знаком с его сыном еще с детства.

«Очевидно, что против Давида Хосе была проявлена прямая агрессия», — заявил отец погибшего, обращаясь к главе государства.

В ходе недавних протестов в столице Венесуэлы Каракасе был убит 22-летний Даниэль Хосе Вальенилья.