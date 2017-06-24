Сильный оползень сошел в китайской провинции Сычуань, похоронив под собой более ста человек. Стихийное бедствие произошло близ города Деси.

О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. Оползень накрыл примерно 40 жилых домов, но пока точное число потерпевших неизвестно. К месту схода оползня отправлены спасатели и бригады скорой помощи.

Причиной случившегося стали затяжные дожди, размывшие почву.

Напомним, что в мае оползень заблокировал 17 человек в австрийском ущелье.