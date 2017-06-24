Через полчаса после начала перемирия в Донбассе вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел Докучаевска, сообщает администрация города.

Как сообщает «Донецкое агентство новостей», обстрел продолжался с 00.30 до 01.30.

«По предварительным данным, огонь велся из танковых орудий и тяжелой артиллерии», — рассказал представитель горадминистрации.

Напомним, в субботу в 00.00 в Донбассе вступает в силу так называемое «хлебное» перемирие, которое вводится до 31 августа для того, чтобы дать возможность аграриям по разные стороны линии разграничения убрать урожай. В ДНР ранее уже предупреждали, что очередное перемирие, которое стало уже четвертым с начала года, может быть сорвано украинскими силовиками.