Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил всех мусульман с окончанием священного месяца Рамадана.

По словам Тиллерсона, подобное масштабное религиозное событие дает возможность подумать об «общих обязательствах по построению мирных и процветающих сообществ».

«От имени всего госдепартамента, мои наилучшие пожелания всем мусульманам, отмечающим Ид аль-Фитр», — заявил он.

Свое поздравление госсекретарь завершил традиционным арабским приветствием, обычно используемым в праздники Ураза-байрам (арабское название — Ид аль-фитр) и Курбан-байрам (Ид аль-адха).

Рамадан — девятый месяц по исламскому календарю, в который был ниспослан Священный Коран. В этом году он начался 27 мая.

Для мусульман это священный месяц поста и духовного очищения, он является наиболее важным и значимым из всех периодов в году. С наступлением Рамадана каждый правоверный мусульманин должен начать пост, а также выполнить ряд необходимых приготовлений и религиозных обрядов.