Мужчина на спор спрыгнул в воду с теплохода на Москве-реке у Крымского моста, после спасения его передали скорой помощи.

Мужчина 1986 года рождения спрыгнул в воду в 22.30 в пятницу. В этот момент теплоход находился в 300 метрах от поисково-спасательной станции «Крымский мост» и 50 метрах от берега, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что спасенный молодой человек был пьян. Прыжок в воду он совершил, поспорив с другими пассажирами. После спасения мужчину передали врачам.