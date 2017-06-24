Находящийся в заключении в Венесуэле лидер оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес заявил, что подвергается пыткам.

В пятницу в Twitter Лопеса появилась видеозапись, на которой слышно, как он кричит своей жене Лилиан Тинтори о пытках.

«Лилиан, меня пытают, заявите об этом», — прокричал Лопес.

#URGENTE: Leopoldo grita desde Ramo Verde. Denuncio que a Leopoldo lo están torturando. Por favor RT/ LT pic.twitter.com/9A8PU4jz3Z — Leopoldo López (@leopoldolopez) June 23, 2017

Его жена сообщила, что к оппозиционеру 78 дней не пускают адвокатов, что лишило Лопеса связи с внешним миром. По ее словам, в данной ситуации виноват лично президент страны Николас Мадуро.

Лопес отбывает срок в тюрьме «Рамо-Верде» недалеко от Каракаса. В сентябре 2015 года Лопеса приговорили к 13 годам и девяти месяцам заключения. Адвокат оппозиционера в апреле подал кассационную жалобу на приговор, но она была отклонена Верховным судом.