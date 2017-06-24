Глава МИД ОАЭ Халиф бен Заед Аль Нахайян заявил, что попытка теракта в мечети в Мекке лишь усиливает желание бороться с терроризмом, передает Al Arabiya.

По его словам, это преступление демонстрирует, насколько далеко зашел терроризм в своих масштабах и жестокости.

Ранее сообщалось, что службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке — главная святыня исламского мира.

Террорист-смертник укрылся в одном из жилых зданий и открыл огонь по сотрудникам служб безопасности, после чего подорвал себя.