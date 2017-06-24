Место лидера террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади может занять один из его помощников, вышедших из иракской армии Саддама Хусейна, передаёт Reuters со ссылкой на экспертов.

В качестве вероятных преемников называются Ияд аль-Обайди и Айяд аль-Джумали. Агентство отмечает, что оба боевика были ключевыми помощниками аль-Багдади, и каждый был военным офицером в Ираке в эпоху президентства Саддама Хуссейна.

«Джумайли признает верховенство Обайди, но явного преемника нет, им может стать любой из них в зависимости от условий», — цитирует агентство советника ряда ближневосточных правительств по вопросам, связанным с ИГ, Хишама аль-Хашими.

Ранее сообщалось, что главарь «Исламского государства» Абу-Бакр аль-Багдади, вероятно, был уничтожен. Предположительно экстремист был убит в южном предместье сирийского города Ракка в результате налёта российских ВКС 28 мая 2017 года.