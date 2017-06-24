Интернет-гигант Google разработал новый формат для VR-видео — VR180, который будет передавать ополовиненную панорамную картинку с углом в 180 градусов.

Компания сообщает, что новый формат даст немало преимуществ для создателей и потребителей в сфере виртуальной реальности. В качестве первой особенности компания называет возможность наблюдать картинку не только через специализированные VR-очки и гарнитуры Google Cardboard, Daydream или шлемы PlayStation VR, но и на обычных экранах компьютеров и смартфонов.

Google отмечает, что блогеры смогут снимать 180-градусное видео даже на самую простую VR-камеру, легко монтировать его в популярных видеоредакторах и выкладывать на YouTube.

Еще одной особенностью является простота монтажа сферического видео в отличие от монтажа 360-градусного видео.

Эксперты между тем отметили минусы нового формата. Они полагают, что 180-градусная картинка не даст эффекта погружения в виртуальное пространство, так как видео дает представление о взгляде впереди себя без возможности повернуться назад.

За разработку камер, поддерживающих новый формат, уже взялись Lenovo, Yi и LG. Отмечается, что цена новых устройств будет невысокой.