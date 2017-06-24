В Белом доме отказываются понимать шутки про безопасность президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь администрации Шон Спайсер.

По словам пресс-секретаря, тревожными являются не только шутки про безопасность главы государства, но и «отсутствие возмущения» по поводу этих шуток со стороны общественности.

«Наш президент дает ясно понять, что насилие должно осуждаться во всех его проявлениях», — сказал Спайсер.

Спайсера спросили, в курсе ли Трамп, что в Нью-Йорке идет спектакль, в котором Гая Юлия Цезаря играет актер, загримированный под Трампа. Также Спайсеру напомнили шутку актера Джонни Деппа, который на фестивале в Великобритании со сцены предложил позвать Трампа и спросил, когда в последний раз актер убивал президента.

Спайсер ответил журналистам, что не знает, в курсе ли Трамп представления в Нью-Йорке. Спайсер также напомнил о шутке актрисы Кэти Гриффин, сфотографировавшейся недавно с «отрезанной головой» Трампа, и назвал ее «безвкусной». Депп и Гриффин уже извинились за свои поступки.