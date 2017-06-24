Через некоторое время после прихода в Белый дом нового президента США Дональда Трампа его команда наладила канал связи со своими коллегами в Дамаске ради оперативного урегулирования вопросов по освобождению задержанного в Сирии американца, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Она приводит слова своего анонимного источника в Белом доме о том, что этот таинственный гражданин США, якобы до сих пор удерживаемый на сирийской территории, — это бывший военный, а впоследствии журналист Остин Тайс.

New York Times пишет, что в отсутствие возможности провести прямые переговоры команда Трампа решила тайно связаться с сирийскими властями. В частности, в минувшем феврале глава ЦРУ Майкл Помпео, как утверждают источники нью-йоркской газеты, общался со своим сирийским коллегой — руководителем одной из спецслужб Али Мамлюком, который при этом находится под действием санкций со стороны Вашингтона за нарушение прав человека.

По данным New York Times, эти переговоры прошли весьма обнадеживающе для Белого дома, но были прерваны в апреле, когда военная авиация США нанесла по Сирии удар после массовых сообщений СМИ о якобы осуществленной Дамаском химической атаке в провинции Идлиб.

Сирийские власти не признают, что знают о местонахождении Тайса (его похитили в конце лета 2012 года во время путешествия по Ближнему Востоку, считают в Вашингтоне). Поэтому задачей тайных переговоров было официальное признание Дамаском того факта, что Тайс был якобы уличен в нарушении миграционного законодательства и осужден по местным законам. После этого, пишет газета, президент Сирии Башар Асад подписал бы указ о помиловании американца.

New York Times утверждает, что в рамках упомянутого тайного канала связи планировались даже переговоры между Трампом и Асадом, а также освобождение нескольких российских граждан, содержащихся в американских тюрьмах (в частности, некого «шпиона») — но для проведения такого обмена требовалось согласие со стороны Москвы, а она не ответила на запрос Вашингтона.