Власти Катара отвергли переданные им требования арабских стран, назвали их нереалистичными и призвали пересмотреть список.

Как сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление МИД Катара, министр иностранных дел Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани назвал предъявленные Катару санкции «нелегальными» и нарушающими суверенитет страны.

Сообщается, что МИД Катара изучит представленный ему документ и подготовит на него ответ, который будет передан через Кувейт, который выступает посредником по урегулированию.

Ранее четыре арабские страны передали Катару через Кувейт список требований, выполнение которых является обязательным условием для восстановления дипломатических отношений с Дохой. Как сообщали СМИ, в списке содержатся требования прекратить отношения с Ираном, закрыть телеканал «Аль-Джазира» и военную базу Турции. На выполнение условий Катару было отведено десять дней.