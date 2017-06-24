Представитель администрации президента США на встрече с журналистами заявил, что Белый дом считает Индию ключевым партнером страны в оборонной сфере, передает «РИА Новости».

Пресс-конференция была приурочена к началу переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые состоятся в Вашингтоне 26 июня.

«Для США очень важно иметь такого партнера в оборонной отрасли, как Индия», — подчеркнул представитель Белого дома, подчеркнув заинтересованность американской администрации в том, чтобы Дели укреплял свою ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, чиновник президентской администрации выразил уверенность, что в ходе предстоящего визита Моди в США перечисленные им тенденции выразятся в конкретных подтверждениях — например, в оборонных контрактах между сторонами.

«Военная торговля укрепляет безопасность наших стран, развивает стратегическое партнерство и позволяет более тесно сотрудничать нашим вооруженным силам», — заявил представитель Белого дома, напомнив, что за последние десять лет Индия вложила в оборонные контракты с США более $15 млрд.