Запущенный на орбиту в пятницу с Плесецка ракетой-носителем «Союз-2.1в» спутник Минобороны РФ будет фотографировать космические объекты, передает «РИА Новости».

Как рассказали в пресс-службе военного ведомства, космический аппарат представляет собой космическую платформу, на которой могут размещаться различные варианты полезной нагрузки.

«В качестве полезной нагрузки на платформу установлено оборудование для дистанционного зондирования Земли, аппаратура для съемки космических объектов», — отметили в Минобороны.