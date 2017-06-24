В субботу вступает в силу очередной режим прекращения огня в Донбассе, получивший название «хлебного перемирия», он вводится на период сбора урожая с 24 июня по 31 августа.

Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, режим прекращения огня будет действовать на всей линии соприкосновения.

Эта попытка установить перемирие стала уже четвертой с начала года. Перед этим перемирие объявлялось на период новогодних и рождественских праздников. Однако в конце января произошло резкое обострение ситуации. В последний раз перемирие объявлялось в день защиты детей 1 июня, но стороны продолжили обвинять друг друга в обстрелах.

Контактная группа договорилась в среду о «хлебном перемирии», чтобы аграрии по обе стороны от линии соприкосновения смогли провести уборочную кампанию.

«Участники рабочей группы по безопасности выступили с предложением о так называемом «хлебном перемирии» — установлении режима полного прекращения огня на период сбора урожая с 00 часов 24 июня по 31 августа», — сказал Сайдик.

В провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) заявили о готовности выполнять договоренности и выразили надежду на стабильное перемирие.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что республика соблюдает минские договоренности и поддерживает перемирие. В случае с «хлебным перемирием» ЛНР намерена не открывать огонь и соблюдать договоренности.

Между тем полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что Украина пытается обострить ситуацию в Донбассе.

«Украина продолжает действовать по обычной своей логике: накануне перемирия пытаются максимально обострить ситуацию на линии разграничения», — сказал Дайнего.