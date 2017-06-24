Сегодня, 24 июня, в московском Концертном зале имени П. И. Чайковского состоится торжественная церемония вручения Премии имени Дмитрия Шостаковича, лауреатами которой станут глава Союза кинематографистов Никита Михалков и композитор Эдуард Артемьев.

В пресс-службе Михалкова подчеркнули, что вручать награды им обеим будет народный артист СССР Юрий Башмет, который в 1994 году учредил благотворительный фонд под собственным именем. Задачей этой организции является поддержка молодых талантливых работников и сохранение ценностей мировой и отечественной культуры.

Премия имени Шостаковича составляет $25 тыс., в разное время она присваивалась президенту ГМИИ имени Пушкина Ирине Антоновой, дирижеру Валерию Гергиеву, пианисту Евгению Кисину, скрипачам Максиму Венгерову и Гидону Кремеру, виолончелистке Наталье Гутман, оперной певице Ольге Бородиной, композитору Виктору Третьякову.