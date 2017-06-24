Министр транспорта Катара Джассим Саиф Аль Сулаити заявил, что 30 июня Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет заседание по требованию Дохи и рассмотрит вопрос об открытии воздушного пространства Персидского залива для катарских самолетов.

Министр заявил. что Доха направила в ИКАО требование открыть большинство воздушных путей Персидского залива для катарских авиалиний. ИКАО также проведет в Монреале переговоры с прибывшим туда министром транспорта Саудовской Аравии, который планирует обсудить авиасообщение с Катаром, сообщает Reuters.

5 июня ряд арабских стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали с ним дипломатические отношения. Страны Персидского залива также закрыли авиасообщение с Катаром.