Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер рассказал журналистам, что дочь президента США Дональда Трампа Иванка и зять американского лидера Джаред Кушнер получили приглашение посетить Китай этой осенью.

Ранее отмечалось, что Иванка очень популярна в Китае, где у нее даже появился крупный фан-клуб, представители которого назвавают Иванку «Богиней Иванкой». На портал подписаны более 12700 человек.

Некоторое время назад сообщалось о намерении Иванки обучить китайскому языку и культуре своих детей. Кроме того, 5-летняя дочь Иванки Арабелла спела песню на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги во время визита китайского лидера в США.