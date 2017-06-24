Российский лидер Владимир Путин днем 24 июня, в субботу, побывает на церемонии открытия легендарного международного детского центра «Артек» в Крыму, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Сегодня там состоится церемония открытия седьмой смены 2017 года, посвященной американской школьнице Саманте Смит, которая в 1983 посетила «Артек» по приглашению тогдашнего главы ЦК КПСС Юрия Андропова.

Президент РФ не только лично примет участие в церемонии открытия смены, но и осмотрит объекты инфраструктуры лагеря, на которых недавно закончилась реконструкция, продолжавшаяся с 2014 года. Кроме того, Владимир Путин проинспектирует ход строительных работ на месте возведения детского лагеря «Солнечный» в Крыму.

Это будет первый его приезд в «Артек» после присоединения полуострова к России, а до этого российский лидер посещал лагерь свыше 13 лет назад в компании тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы.

артек1 «Артек» стал одним из первых пионерских лагерей в Советском Союзе — он появился в 1925 году Фото: РИА Новости артек2 В начале 1920-х годов дети чаще всего из года в год ездили в лагеря одним коллективом с постоянными вожатыми Фото: РИА Новости/Лев Носов артек3 1 июля 1979 года, Гурзуф. Юные гимнастки московского общества «Спартак» во время отдыха в лагере Фото: ТАСС артек4 1 июня 1985 года. Первоклассница из Минска Света Богатырева отдыхает в одной из здравниц «Артека» — пионерском лагере «Лесной» Фото: ТАСС артек5 Помимо «Артека», еще одним всесоюзным лагерем стал расположенный на море, в Краснодарском крае, «Орленок» Фото: РИА Новости/Э. Алесин артек6 В 1960-е годы в составе «Артека» открылось сразу несколько лагерей-комплексов, расположенных в капитальных зданиях Фото: ТАСС артек7 Сюда часто приезжали известные гости, в том числе космонавт Юрий Гагарин или футболист Лев Яшин Фото: РИА Новости/Э. Алесин артек8 Очень быстро «Артек» стал Международным центром пионерских лагерей СССР Фото: РИА Новости/Тункель артек9 Вожатая Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» им. В.И. Ленина Фото: РИА Новости/Э. Алесин артек10 III Всесоюзный слет пионеров в «Артеке». Реактивный истребитель — подарок от летчиков Военно-воздушных сил Фото: РИА Новости/Александр Макаров артек11 «Артек» стал Международным центром пионерских лагерей СССР Фото: РИА Новости/Манакин артек12 Ежегодно дети получали до 30 тыс. путевок в «Артек» Фото: РИА Новости/Владимир Акимов

После вхождения Крыма в состав РФ весной 2014 года Путин в числе прочих вопросов обсуждал с российскими парламентариями состояние «Артека», которое сам же охарактеризовал как «удручающее» и «печальное».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда предложила присвоить «Артеку» исключительный статус президентского международного детского центра.

Пару месяцев спустя там побывал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, признавшись, что это его первая поездка в легендарный лагерь: в детстве он не смог заслужить такую почетную привилегию, «как ни стремился».

Два года назад «Артеку» исполнилось 90 лет, он лидирует во Всероссийском рейтинге детских лагерей на 2016–17 годы. На данный момент одноименный международный детский центр является крупнейшим в мире детским лагерем (по количеству ежегодно зачисляемых на обучение детей) и включает в себя девять восстановленных бывших пионерских лагерей.